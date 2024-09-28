Почему появляются пигментные пятна и как их предотвратить

Пигментные пятна — это маленькие, плоские темные участки на коже, которые часто появляются на тех участках, которые подвергаются воздействию солнца, таких как лицо, руки и плечи. Хотя пигментные пятна обычно возникают у людей старше 50 лет, молодые люди также могут столкнуться с этой проблемой при частом пребывании на солнце. Эти пятна могут быть вызваны различными факторами, включая заболевания щитовидной железы и гормональные изменения, например, во время беременности или менопаузы.
В отличие от веснушек, пигментные пятна не исчезают самостоятельно. Если пятна изменяют цвет или форму, это может быть признаком меланомы, и в таком случае следует обратиться к врачу. Для уменьшения видимости пигментных пятен существуют различные методы лечения. К ним относятся применение рецептурных отбеливающих кремов, лазерная терапия, криотерапия, дермабразия, микродермабразия и химический пилинг. Каждый из этих методов имеет свои особенности и может вызывать временные побочные эффекты, такие как покраснение или отек.
Важно помнить, что для достижения наилучших результатов необходимо сочетать процедуры с правильным питанием, защитой от солнца и использованием средств с SPF, чтобы предотвратить появление новых пигментных пятен.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
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