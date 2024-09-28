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Натуральные ингредиенты для ухода за волосами: что выбрать

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Летние месяцы могут быть суровыми для волос, подверженных воздействию солнечных лучей, морской воды и хлорированного бассейна. Все это приводит к потере гидролипидной пленки, которая защищает волосы, и как результат — сухость, ломкость и секущиеся кончики. Даже если вы соблюдаете здоровый образ жизни, ваше поведение может оказаться вредным для волос, так как при повреждении их структура становится пористой, и они теряют блеск и здоровье.

Натуральные ингредиенты для ухода за волосами: что выбрать
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Чтобы восстановить волосы после лета, важно использовать увлажняющий шампунь и кондиционер высокого качества, подходящие именно для вашего типа волос. Шампуни с высокой концентрацией витаминов помогут не только очистить, но и увлажнить пряди. Кондиционер следует наносить только на волосы, избегая кожи головы, и тщательно смывать теплой водой.

Не забывайте о масках для волос, которые могут оживить локоны и вернуть утраченную влагу. Для применения маски сначала слегка намочите волосы, затем равномерно распределите продукт, оберните голову полотенцем и оставьте на час. После этого тщательно промойте волосы прохладной водой.

Наконец, старайтесь избегать агрессивных химикатов, таких как парабены и лаурилсульфат аммония. Вместо этого выбирайте продукты с натуральными ингредиентами, такими как соевые и пшеничные протеины, масла и витамины, которые помогут укрепить волосы и вернуть им здоровье.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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