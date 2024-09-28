Как сохранить идеальный вес после 40: советы диетологов

После 40 лет в организме происходят изменения, которые могут значительно повлиять на вес и общее состояние здоровья. Замедление обмена веществ и недостаток коррекции рациона увеличивают риск набора лишних килограммов, которые потом трудно сбросить. Диетологи подчеркивают важность внесения изменений в рацион, чтобы оставаться в форме.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Одним из ключевых правил является употребление цельнозерновых продуктов. Гречка, овсянка, киноа и полба не только насыщают, но и помогают поддерживать нормальный вес, уменьшая чувство голода и частоту вредных перекусов. Второй важный момент — это увеличение потребления белка, так как с возрастом уровень коллагена в организме снижается. Включение в рацион греческого йогурта, морепродуктов и куриного мяса поможет обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Не менее критично избегать "пустой" еды, особенно если времени на полноценный обед недостаточно. Быстрые перекусы и фастфуд не только не полезны, но и способствуют набору веса. Даже с фруктами нужно быть осторожными, так как их чрезмерное потребление может привести к скачкам уровня сахара в крови. Контроль над рационом становится особенно важным после 30, поэтому стоит внимательно следить за качеством и количеством потребляемой пищи.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.