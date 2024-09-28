Почему стройные люди могут скрывать серьезные проблемы со здоровьем

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Часто можно встретить людей, которые, несмотря на неограниченное потребление калорий, остаются стройными, вызывая зависть окружающих. Однако специалисты предупреждают: за такой внешней легкостью могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем. Одной из причин, по которой вес не увеличивается, является повышенный уровень кортизола — гормона стресса. Люди, находящиеся в постоянном стрессе, могут испытывать трудности с набором веса, а иногда даже страдать от недостатка массы, что приводит к психологическому дискомфорту.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Другой распространенной причиной низкого веса могут быть проблемы с щитовидной железой. Активные люди, расходующие много энергии, нередко сталкиваются с состоянием, известным как катаболизм, при котором они тратят больше калорий, чем получают. В результате работа щитовидной железы может замедляться или нарушаться.

Кроме того, повышенный уровень адреналина также может влиять на вес. Люди с высокой физической активностью могут ощущать прилив адреналина, что увеличивает их метаболизм. Хотя это может показаться преимуществом, высокий уровень адреналина приводит к повышенному давлению, учащенному сердцебиению и, в конечном итоге, к раздражительности и бессоннице. Эти состояния могут существенно снизить качество жизни, несмотря на стройный внешний вид.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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