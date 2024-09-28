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Привычка к диетам: почему они могут навредить вашему весу

1:28
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Похудение — задача не из легких, и часто мы сами становимся причиной неудач в этом процессе. Диетологи выделяют несколько факторов, которые мешают нам сбросить лишний вес. Один из них — пропуск завтрака. Многие полагают, что, исключив утренний прием пищи, они сократят количество калорий, но на самом деле это приводит к тому, что организм начинает запасать энергию, что и проявляется в виде лишних складок. В результате на обед хочется съесть больше, чем требуется, и цель похудеть становится недостижимой.

Привычка к диетам: почему они могут навредить вашему весу
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Кроме того, привычка поддаваться гастрономическим слабостям, таким как пицца или десерты, также мешает. Диетологи рекомендуют не отказываться от удовольствий, но следить за порциями, чтобы не запустить процесс переедания. Постоянный стресс — ещё одна причина, по которой мы не можем похудеть. Кортизол, вырабатываемый в условиях стресса, способствует накоплению жира, поэтому важно не только правильно питаться и тренироваться, но и заботиться о своем психологическом состоянии.

Также стоит быть осторожным с диетами. Хотя они могут казаться необходимыми для достижения идеальной фигуры, слишком строгие ограничения могут привести к дефициту важных элементов и стагнации веса. Ключ к успешному похудению — это гармония между правильным питанием, физической активностью и психологическим комфортом.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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