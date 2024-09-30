Косметолог назвала четыре потенциальных недостатка лазерной эпиляции

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматовенеролог и косметолог Ксения Абрамова рассказала о возможных недостатках лазерной эпиляции. Она отметила, что этот метод удаления волос является довольно дорогостоящим. Кроме того, после процедуры лазерной эпиляции у некоторых пациентов может возникнуть нежелательная кожная реакция.

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Абрамова пояснила, что у людей с нежной и чувствительной кожей в месте проведения процедуры могут появиться локальные покраснения. Такая реакция похожа на лёгкий дерматит и вызывает зуд и небольшие красные пятна. Покраснения также могут возникать у тех, кто страдает от вросших волос, однако раздражение обычно проходит через два-три дня без следов.

Ещё одним недостатком специалист считает необходимость большого количества сеансов. Для достижения устойчивого результата в среднем требуется не менее десяти процедур лазерной эпиляции, и важно учитывать индивидуальные особенности пациента.

Абрамова также подчеркнула, что жёсткость и цвет волос влияют на эффективность лазерной эпиляции.

"Чем жёстче и темнее волосы, тем быстрее они поддадутся лазерной эпиляции. Поэтому для обладателей рыжих или светлых локонов манипуляция может оказаться менее эффективной, чем для шатенов и брюнетов, или вообще не подойти", — сказала Абрамова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Для предотвращения разочарования и напрасной траты времени и денег косметолог рекомендует предварительно проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.



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