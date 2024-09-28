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Как достичь острых скул без пластической хирургии: фейс-упражнения

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Острые скулы — это мечта многих девушек, но не обязательно прибегать к услугам пластических хирургов, чтобы достичь желаемого эффекта. Вместо этого можно попробовать фейс-упражнения, которые помогут укрепить мышцы лица и создать более выраженные контуры. Однако, если у вас уже установлены имплантаты или филлеры, важно сначала проконсультироваться с косметологом.

Как достичь острых скул без пластической хирургии: фейс-упражнения
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Одним из эффективных упражнений является "восьмерочка", которое помогает подтянуть мышцы лица. Для его выполнения возьмите карандаш или длинную ручку, поместите в рот и рисуйте восьмерку в воздухе. Выполняйте упражнение активно, повторяя его около десяти раз для достижения лучшего результата.

Еще одно упражнение помогает убрать жирок с щек. Для этого выдвиньте подбородок вперед, захватите нижней губой верхнюю и попробуйте улыбнуться, при этом язык упирается в небо. Удерживайте позу около десяти секунд, выполняя это упражнение хотя бы через день.

Также можно подтянуть скулы, упираясь указательными пальцами в область под скулами и поднимая мышцы щек вверх, при этом формируя губами букву "О". Повторите это упражнение 3-4 раза для заметного эффекта. Эти простые методы помогут улучшить контуры лица без хирургического вмешательства.

Уточнения

Скуловая кость (лат. os zygomaticum) — парная кость лицевого черепа. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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