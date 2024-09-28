Лучшие способы, как стимулировать выработку коллагена в коже лица

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Массаж лица

Если вы хотите восстановить коллаген на лице, попробуйте делать массаж лица. Массаж в целом полезен для кожи. Он может помочь снять стресс, улучшить кровообращение и избавиться от омертвевших клеток кожи.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Убедитесь, что вы выбрали массаж лица, который подходит для вашей кожи, и найдите время, чтобы делать массаж лица каждый день.

Добавки с коллагеном

Использование этого варианта поможет вам восстановить коллаген на лице. Коллагеновые добавки обычно доступны в виде таблеток, капсул, пептидных порошков и даже напитков.

Алоэ вера

Известно, что алоэ вера в виде добавок также может помочь стимулировать выработку коллагена в организме.

Положите конец курению

Несмотря на то, что мы все знаем, что курение вредно для нашего здоровья, многие люди предпочитают избегать этого совета. Если вы хотите хорошо выглядеть снаружи и хорошо заботиться о своей коже изнутри, откажитесь от курения.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



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