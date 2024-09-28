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Как выбрать идеальную стрижку на осень: советы стилистов

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Эта осень предлагает множество стилей, подчеркивающих естественную красоту темных волос, а также открывающих возможности для экспериментов с длиной и текстурой. Один из актуальных трендов — удлиненное каре с ровным срезом. Эта стрижка добавляет строгости и изысканности, визуально увеличивая объем волос. Ровный срез выделяет здоровье волос, а блеск, созданный с помощью спрея или легкого масла, придает стильный вид.

Как выбрать идеальную стрижку на осень: советы стилистов
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Каскадные слои на средней длине становятся еще одним трендом, придающим объем и динамичность. Такой стиль особенно подходит шатенкам и брюнеткам с густыми волосами, создавая эффект легкости и непринужденности. Легкие волны, созданные щипцами или соляным спреем, отлично дополнят этот образ.

Для более смелых экспериментов подходит микс стрижки боб и пикси. Эта прическа сочетает длину классического боба и дерзость пикси, что позволяет добиться баланса между женственностью и непокорностью. Добавление челки сделает образ еще более эффектным, подчеркивая черты лица.

Короткий боб с челкой снова в моде и особенно выгодно смотрится на темных волосах, подчеркивая четкость линий. Челка может быть прямой или асимметричной, в зависимости от предпочтений. Наконец, лонг-боб с текстурированными концами сохраняет свою популярность и придает легкость и объем, что идеально подходит для шатенок и брюнеток.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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