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Увлажнит и придаст блеск: маска для волос с авокадо, оливковым маслом и яйцом

0:48
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Природные увлажняющие свойства авокадо помогут напитать ваши сухие, поврежденные волосы. Кроме того, оливковое масло может обеспечить ваши волосы незаменимыми жирными кислотами и белками, которые укрепят их, в то время как яйца придадут волосам объем и блеск.

Увлажнит и придаст блеск: маска для волос с авокадо, оливковым маслом и яйцом
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Ингредиенты

  • 1 спелый авокадо;
  • 1/4 стакана (60 мл) оливкового масла;
  • 1 яичный желток.

Приготовление маски для поврежденных волос

Разомните авокадо и смешайте его с оливковым маслом и яичным желтком. Тщательно нанесите смесь на чистые влажные волосы, оставьте примерно на 20 минут и смойте теплой водой. Вы можете использовать такую маску для волос два раза в неделю.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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