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Осенние стрижки для блондинок: как оставаться стильной и модной

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Осень 2024 года предоставляет блондикам множество возможностей для экспериментов с длиной, текстурой и формой стрижек. Основные акценты этого сезона — естественность, объем и легкость укладки. Одной из самых популярных стрижек остаётся удлинённый боб, который подходит для любых случаев. Его длина до плеч или чуть ниже подбородка делает стрижку универсальной, а текстурированные пряди добавляют объём и движение. Стилисты рекомендуют использовать текстурирующий спрей для создания непринуждённого образа или выпрямить волосы для более классического вида.

Осенние стрижки для блондинок: как оставаться стильной и модной
Фото: unsplash.com by Morgan Sessions morgansessions, PDM

Шегги с челкой также возвращается в моду. Эта стрижка с рваными слоями идеально подходит для блондинок, придавая объём и текстуру. Челка может быть разной длины и формы, что делает шегги универсальным выбором для тех, кто предпочитает небрежность в укладке. Короткая пикси стрижка становится более многослойной и объёмной, что подчеркивает смелость и выразительность образа. Для создания объёма можно использовать мусс и фен.

Длинные слои с пляжными волнами — ещё один стильный вариант для тех, кто не хочет терять длину. Эта прическа добавляет легкости и свежести, а пляжные волны придают романтичный вид. Для их создания можно воспользоваться плойкой большого диаметра или текстурирующим спреем, что подчеркнёт естественные светлые оттенки.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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