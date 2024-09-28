Темные круги под глазами — проблема, с которой сталкивается множество людей, и она часто вызывает недовольство своим внешним видом. Хотя многие считают, что основными причинами являются стресс и недосып, на самом деле есть и другие неочевидные факторы. Один из них — это слишком тонкая кожа. Даже если вы заботитесь о своем здоровье и правильно питаетесь, нежная кожа вокруг глаз может выдавать вас, и обычные косметические процедуры не всегда помогут.
Кроме того, неправильное снятие макияжа может усугубить ситуацию. Если вы используете неподходящие средства или слишком активно очищаете эту чувствительную область, кожа может истончаться, что приводит к появлению темных кругов. Для правильного ухода лучше обратиться к косметологу, который подберет средства, специально предназначенные для зоны вокруг глаз, возможно, с высоким содержанием витамина С.
Наконец, курение или пребывание в окружении курильщиков также негативно сказывается на состоянии кожи. Никотин может вызвать застой в сосудах, что отражается на коже вокруг глаз и может привести к образованию сосудистой сеточки. Чтобы избежать появления темных кругов, необходимо следить за образом жизни и правильно ухаживать за кожей.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.