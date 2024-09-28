Как избавиться от темных кругов под глазами: неочевидные причины

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Темные круги под глазами — проблема, с которой сталкивается множество людей, и она часто вызывает недовольство своим внешним видом. Хотя многие считают, что основными причинами являются стресс и недосып, на самом деле есть и другие неочевидные факторы. Один из них — это слишком тонкая кожа. Даже если вы заботитесь о своем здоровье и правильно питаетесь, нежная кожа вокруг глаз может выдавать вас, и обычные косметические процедуры не всегда помогут.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Кроме того, неправильное снятие макияжа может усугубить ситуацию. Если вы используете неподходящие средства или слишком активно очищаете эту чувствительную область, кожа может истончаться, что приводит к появлению темных кругов. Для правильного ухода лучше обратиться к косметологу, который подберет средства, специально предназначенные для зоны вокруг глаз, возможно, с высоким содержанием витамина С.

Наконец, курение или пребывание в окружении курильщиков также негативно сказывается на состоянии кожи. Никотин может вызвать застой в сосудах, что отражается на коже вокруг глаз и может привести к образованию сосудистой сеточки. Чтобы избежать появления темных кругов, необходимо следить за образом жизни и правильно ухаживать за кожей.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



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