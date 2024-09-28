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Как избежать ошибок при создании смоки айз: советы визажистов

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Смоки айз — одна из самых сложных техник в макияже, и чтобы достичь желаемого эффекта, важно избегать распространенных ошибок. Один из первых шагов к успешному макияжу — это подготовка кожи. Даже если у вас идеальная кожа, использование тонального средства и консилера обязательно, чтобы скрыть синяки под глазами и мелкие сосудики. Важно также не забыть проработать брови, так как они играют значительную роль в общем впечатлении от макияжа.

Как избежать ошибок при создании смоки айз: советы визажистов
Фото: commons.wikimedia.org by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

Еще одной распространенной ошибкой является отсутствие туши на ресницах. Даже если ваши ресницы черные от природы, они нуждаются в подкрашивании для создания выразительного взгляда. Непрокрашенные ресницы могут опуститься и испортить весь макияж. Также необходимо учитывать цветовые оттенки, которые вы используете для смоки айз. Подбор оттенков должен зависеть от вашего цветотипа: слишком темные цвета могут сделать образ агрессивным, особенно для блондинок со светлой кожей.

Визажисты рекомендуют использовать черные матовые тени только для тематических мероприятий, в остальных случаях лучше выбрать более мягкие оттенки, например, на коричневой базе, что позволит добиться более естественного и гармоничного результата.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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