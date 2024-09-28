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Эффективные техники макияжа для визуального улучшения овала лица

Как скрыть второй подбородок: советы от визажистов
1:21
Моя семья » Красота и стиль

Не каждая женщина довольна формой своего подбородка, и наличие второго подбородка может вызывать дискомфорт. Однако визажисты предлагают несколько полезных лайфхаков, чтобы скрыть этот недостаток и сделать акцент на других частях лица. Один из самых эффективных способов — это привлечение внимания к глазам. Выразительные глаза помогут отвлечь взгляд от нижней части лица. Однако визажисты рекомендуют избегать слишком яркого "смоки", так как он может создать несоответствие с остальным макияжем. Вместо этого следует делать акцент на выразительности без "кричащих" цветов.

Как скрыть второй подбородок: советы от визажистов
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Контуринг — еще один важный шаг. Для создания объемного и фактурного лица необходимо использовать контурную палетку и румяна. Важно хорошо растушевывать средства, чтобы избежать резких переходов. При этом не забудьте выделить линию челюсти, спинку носа и скулы, чтобы придать лицу глубину. Если вы хотите сосредоточить внимание на губах, выбирайте яркие оттенки помады с сатиновым или влажным финишем. Нюдовые и матовые оттенки лишь подчеркнут нижнюю часть лица, поэтому стоит выбирать более насыщенные и сочные цвета, чтобы отвлечь внимание от второго подбородка.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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