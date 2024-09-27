Как выбрать помаду после 40: советы визажиста для идеального макияжа

Важные советы по выбору косметики для женщин старше 40

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе косметических средств, особенно после 35 лет, важно учитывать, как различные оттенки влияют на общий внешний вид. Визажист советует изменить подход к подбору помады и румян, чтобы избежать распространенных ошибок. Например, морковные оттенки, которые в прошлом могли быть популярны, часто не подходят женщинам за 40. Эти цвета подчеркивают желтизну зубов и кожи, а также выделяют темные круги под глазами, что делает образ усталым. Вместо этого рекомендуется использовать более холодные оттенки красного, которые освежают и придают лицу здоровый вид.

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Нюдовые оттенки считаются универсальными, но здесь также важно выбирать правильный тон. Теплые кофейные оттенки могут сделать кожу землистой, особенно на женщинах с тонкими губами, что приведет к нежелательному эффекту. Лучше отдать предпочтение пыльному розовому оттенку, который всегда будет актуален и поможет создать гармоничный макияж. Коричневые и вишневые оттенки помад тоже требуют осторожности, особенно темно-коричневый, который может сливаться с цветом кожи и акцентировать внимание на недостатках. Важно выбирать более насыщенные и яркие оттенки, чтобы губы выглядели выразительно.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века.



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