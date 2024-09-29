Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 ситуаций, когда автоматическую коробку необходимо перевести в ручной режим
За переезд в этот регион Испании цифровым кочевникам обещают 16 тысяч долларов
LiquidPiston Разрабатывает компактный генератор для ВС США
Цены на серебро начинают расти
Эксперты рассказали, как защититься от инфекций во время отпуска
Главные причины, по которым нужно убирать упавшие яблоки
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
Почему прогулки на улице опасны для кошек
WADA опровергла статью NYT о потере данных о допинг-тестах перед Играми

Убираем второй подбородок: три эффективных упражнения и четыре простые рекомендации

Как убрать второй подбородок всего за пару недель
2:28
Моя семья » Красота и стиль

Второй подбородок может быть вызван разными причинами: возрастными изменениями, лишним весом, неправильным питанием или генетической предрасположенностью. Однако существуют эффективные упражнения, которые помогут укрепить мышцы шеи и подбородка и уменьшить проявления второго подбородка.

Как убрать второй подбородок всего за пару недель
Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Чтобы избавиться от второго подбородка за две недели, следуйте этим рекомендациям:

Прежде всего регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц подбородка.

  • "Подъём подбородка": сядьте на стул, положите ладони на колени и поднимите подбородок вверх, задерживаясь на 30 секунд. Повторите 20-30 раз. Это упражнение помогает укрепить мышцы подбородка и шеи.
  • "Львиный рык": широко откройте рот и высуньте язык как можно дальше, задерживаясь на 10 секунд. Повторите 10-20 раз. Это упражнение стимулирует кровообращение и укрепляет мышцы подбородка.
  • "Хомячьи щёки": активно полощите щёки водой или воздухом в течение 5-10 минут. Повторите 10-20 раз. Это упражнение помогает укрепить мышцы щёк и подбородка.
  1. Соблюдайте правильное питание: замените рафинированные продукты на свежие фрукты и овощи, нежирное мясо и рыбу. Это поможет снизить общий процент жира в организме и уменьшить вероятность образования второго подбородка.
  2. Следите за осанкой: держите спину прямо, не сутультесь. Это поможет предотвратить появление второго подбородка, вызванное неправильной осанкой.
  3. Увеличьте потребление воды: пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать гидратацию организма и способствовать выводу токсинов, которые могут вызывать отёки и образование второго подбородка.
  4. Сократите употребление соли: избыток соли может привести к задержке жидкости в организме и отёкам, что может вызвать появление второго подбородка.
  5. Ведите активный образ жизни: регулярно занимайтесь физическими упражнениями, такими как ходьба, бег, плавание или силовые тренировки. Это поможет укрепить мышцы и поддерживать здоровый вес, снижая риск образования второго подбородка.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избавиться от второго подбородка за неделю и улучшить общее состояние своего здоровья.

Уточнения

Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы. 
 
 

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Последние материалы
Как убрать второй подбородок всего за пару недель
LiquidPiston Разрабатывает компактный генератор для ВС США
Цены на серебро начинают расти
Эксперты рассказали, как защититься от инфекций во время отпуска
Главные причины, по которым нужно убирать упавшие яблоки
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
WADA опровергла статью NYT о потере данных о допинг-тестах перед Играми
Почему прогулки на улице опасны для кошек
Психотерапевт: в осенний период важно заниматься тем, что вас радует
Трихолог рассказала, как остановить осеннее выпадение волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.