Как ухаживать за волосами в осенний период, чтобы остановить сезонный "волосопад"

Трихолог рассказала, как остановить осеннее выпадение волос

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Осенний волосопад — распространённое явление, когда пряди становятся безжизненными, как листва на деревьях. Это связано с резкой переменой погоды осенью и негативным воздействием ультрафиолета на волосяные луковицы. УФ-излучение и морская вода нарушают структуру волос, иссушая их и делая ломкими.

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Чтобы предотвратить ухудшение качества волос, трихолог Юлия Маркова в беседе с Voice советует следовать этим рекомендациям:

Используйте пилинг раз в одну-две недели для улучшения питания корней.

Применяйте бальзамы, маски и несмываемый уход с кератином, маслами, гиалуроновой кислотой, кофеином и пептидами.

Составьте сбалансированное меню с белками, полиненасыщенными кислотами, "долгими углеводами" и жирами. Особенно важно это для тех, кто следовал летом жёстким диетам ради стройной фигуры.

Осенью тщательно следите за иммунитетом, избегайте переохлаждения, спите не менее 7 часов и минимизируйте стресс.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.



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