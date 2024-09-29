Как ухаживать за волосами в осенний период, чтобы остановить сезонный "волосопад"

Осенний волосопад — распространённое явление, когда пряди становятся безжизненными, как листва на деревьях. Это связано с резкой переменой погоды осенью и негативным воздействием ультрафиолета на волосяные луковицы. УФ-излучение и морская вода нарушают структуру волос, иссушая их и делая ломкими.
Чтобы предотвратить ухудшение качества волос, трихолог Юлия Маркова в беседе с Voice советует следовать этим рекомендациям:
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.