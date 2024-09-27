Нейл-стилист назвала самые популярные виды маникюра осени 2024

Стилист Новикова: "кошачий глаз" и яркие градиенты — самые популярные виды маникюра осени 2024

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью 2023 года в тренде маникюр "кошачий глаз" и градиентный дизайн с плавным переходом ярких оттенков в чёрный цвет. По словам нейл-стилистки Оксаны Новиковой, сложные пудровые оттенки и тёмные глубокие цвета под матовым покрытием также будут популярными.

Фото: flickr.com by Courtney Rhodes, CC BY 2.0

В качестве акцентов можно использовать изображения осенних листьев или миниатюрные объёмные ягоды на нюдовом покрытии. Нюдовый маникюр в этом сезоне модно делать с прорисованными еле заметными лунками или улыбкой френча, как сообщает сайт Москва 24.

Популярными будут градиенты, выполненные в ярких красных, оранжевых, жёлтых и фисташковых оттенках, плавно переходящих в чёрный цвет. На длинных полупрозрачных ногтях хорошо будет смотреться дизайн "кошачий глаз" в винных, красных, оранжевых и жёлтых тонах.

Также в моде классический френч с использованием глубоких сложных цветов и оформление ногтевого ложа в молочных и холодных оттенках. Объёмные капли, мазки, имитирующие металл, и полупрозрачные элементы в виде цветов дополнят дизайн ногтей и сделают его стильным и оригинальным.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



Градие́нт (англ Gradient) — вид заливки в компьютерной графике, которая по заданным параметрам цвета в ключевых точках рассчитывает промежуточные цвета остальных точек.



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