Осенние тренды: как обновить косметичку с помощью новых оттенков

Как выбрать помаду по сезону: советы от визажиста

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приходом осени важно не только обновить гардероб, но и провести ревизию в косметичке, особенно когда речь идет о помадах и блесках. Визажист Зинаида Фомина делится осенними трендами, которые помогут выбрать актуальные оттенки для холодного сезона. Сочетание текстур и цветов становится ключевым в этом сезоне.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Малиновая помада заняла место вишневого оттенка и прекрасно подходит как для дневного, так и для вечернего макияжа. Зинаида советует выбирать между сатиновым и матовым финишем в зависимости от желаемого эффекта. Персиковая помада — еще один осенний хит, который отлично акцентирует глаза и может быть использован как тени или румяна.

Коричневая помада, хоть и спорная, также в тренде. Она особенно эффектно смотрится на блондиках с карими глазами, однако следует избегать слишком темных оттенков. Наконец, карамельный бежевый цвет станет отличной заменой надоевшему розовому. Он прекрасно выглядит в полупрозрачном нанесении и позволяет легко поправить макияж. Зинаида также рекомендует использовать цветные бальзамы для губ, которые увлажнят и придадут им легкий оттенок.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века.



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