Состав шампуней: на что обращать внимание, чтобы не навредить волосам

При выборе ухаживающих средств для волос многие из нас не обращают должного внимания на состав, полагаясь только на внешний вид упаковки. Однако трихологи предупреждают, что это может негативно сказаться на состоянии волос. Важно знать, какие компоненты не должны присутствовать в шампуне. Одним из самых опасных ингредиентов является формальдегид. Этот канцероген используется как консервант и может вызывать серьезные проблемы не только с волосами, но и с организмом в целом.
Еще один компонент, который следует избегать, — это силиконы. Хотя они не так опасны, как формальдегид, их присутствие может создать иллюзию гладкости волос, но на самом деле они не оказывают никакого ухаживающего эффекта. Силиконы оставляют пленку на волосах, что со временем приводит к их утяжелению и потере ощущения чистоты. Также стоит обратить внимание на хлорид натрия, известный как обычная соль, которая добавляется для увеличения густоты шампуня. Он может вызывать зуд на коже головы и чрезмерную сухость волос.
Если вы заметили подобные симптомы, стоит проверить состав своего шампуня на наличие этого компонента.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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