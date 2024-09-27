Как выбрать шампунь: сульфаты против бессульфатных средств

Секреты эффективного очищения волос: роль сульфатов

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Когда речь идет о средствах ухода за волосами, сульфаты часто становятся предметом горячих споров и недопонимания. Несмотря на рекламу, утверждающую, что бессульфатные шампуни — это единственный правильный выбор, дерматолог Ирина Куроедова объясняет, что сульфаты, такие как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES), на самом деле играют важную роль в очищении волос. Эти поверхностно-активные вещества эффективно удаляют грязь, масло и остатки продуктов, создавая обильную пену, что делает мытье волос более приятным и эффективным.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

Миф о том, что сульфаты лишают волосы естественных масел, не совсем верен. В современных шампунях сульфаты часто комбинируются с кондиционирующими агентами, что помогает избежать чрезмерной сухости. Также существует мнение, что сульфаты могут раздражать кожу головы, но это чаще связано с индивидуальной чувствительностью или неправильным использованием продукта. Более того, исследования показывают, что сульфаты безопасны для здоровья и не являются канцерогенными.

Сульфаты обеспечивают необходимое очищение, поддерживают здоровье кожи головы и волос, а также делают уход более доступным благодаря своей экономической выгоде. Современные формулы часто содержат увлажняющие и кондиционирующие компоненты, что позволяет наслаждаться эффективным очищением без вреда для волос.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



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