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Важная добавка для женщин: советы, как правильно принимать омега-3

Как правильно принимать омега-3 женщинам
1:56
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Безопасен ли рыбий жир

Рыбий жир можно безопасно принимать в качестве добавки. Было доказано, что добавки рыбьего жира имеют много преимуществ. Хотя высокая доза рыбьего жира может быть небезопасной для некоторых женщин, поэтому обратитесь к врачу, прежде чем принимать его. 

Как правильно принимать омега-3 женщинам
Фото: commons.wikimedia.org by Root66, CC BY-SA 3.0

Каковы побочные эффекты

Хотя рыбий жир в целом безопасен, он может вызывать побочные эффекты, такие как отрыжка, расстройство желудка и жидкий стул. Кроме того, он может взаимодействовать с препаратами, разжижающими кровь, поэтому важно проконсультироваться с врачом перед его приемом.

Сколько рыбьего жира следует принимать

Количество рыбьего жира, которое подходит именно вам, может варьироваться в зависимости от вашего индивидуального состояния здоровья и целей. Тем не менее общая рекомендация заключается в том, чтобы стремиться к 1-2 граммам рыбьего жира в день. Вы можете добиться этого, принимая добавки или употребляя продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, такие как лосось или тунец.

Что лучше: жидкий рыбий жир или капсулы

Существует две формы рыбьего жира: жидкая и капсульная, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Жидкий рыбий жир легче принимается и быстрее усваивается организмом. Тем не менее он может быть дорогим и иметь сильный вкус.

Капсулы с рыбьим жиром более удобны, но они могут не так хорошо усваиваться организмом. 

Когда можно ожидать результаты

Хотя омега-3 жирные кислоты в рыбьем жире полезны для общего состояния здоровья, они должны быть метаболизированы организмом, прежде чем их можно будет использовать. Этот процесс может занять до трех месяцев. Люди часто начинают видеть результаты после этого времени.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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