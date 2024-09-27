Нейл-мастер Филимонова о модных оттенках для осеннего маникюра

Осенние тренды маникюра: что выбрать для актуального дизайна

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приходом осени многие из нас склоняются к теплым и привычным оттенкам маникюра, но нэйл-мастер Софья Филимонова предлагает разнообразие трендов, чтобы сделать ваши ногти актуальными. В этом сезоне в моде анималистичные принты, такие как леопард, зебра и черепаха. Эти рисунки стали особенно популярны, и черепаховый принт отлично передает атмосферу осени. Мастера могут использовать как стемпинг, так и ручную роспись для создания этих эффектных дизайнов.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Еще одной актуальной тенденцией является использование родственных оттенков на всех пальцах. Теплые шоколадные цвета будут особенно уместны в это время года, и в таком дизайне дополнительный декор не требуется. В преддверии Хэллоуина можно добавить нотку праздника с помощью тематического дизайна — от минимализма до более ярких вариантов, всё зависит от предпочтений клиента.

Наконец, оливковые оттенки становятся новым фаворитом для осени, придавая маникюру спокойный и элегантный вид. Этот цвет хорошо смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях, особенно в мягком квадрате или овальной форме.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.