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Ошибки при выборе косметики: натуральный состав не всегда безопасен

Почему натуральная косметика становится все более популярной
Моя семья » Красота и стиль

Популярность натуральной косметики продолжает расти, и многие доверяют продуктам с пометкой bio или organic. Косметолог Вера Алексеева рассказывает, как выбрать действительно натуральные средства и какие преимущества и недостатки они имеют. Важно помнить, что косметика считается натуральной, если процент натуральных компонентов в составе не менее 95%. Также стоит избегать продуктов, содержащих нефтепродукты, поскольку они не соответствуют критериям натуральности.

Почему натуральная косметика становится все более популярной
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Проверяйте наличие сертификационных знаков на этикетках и ищите информацию о производителе. Следует подписаться на социальные сети бренда, чтобы быть в курсе проверок и новостей. Среди преимуществ натуральной косметики можно выделить минимальный риск аллергии, отсутствие тестирования на животных и экологичность. Однако у нее есть и недостатки: более короткий срок годности, особые условия хранения и иногда недостаточная эффективность в очищении кожи.

Перед выбором натуральной косметики важно учитывать тип кожи. Натуральные средства не всегда безопасны для всех типов, и в случае дерматита они могут усугубить проблему. Вера советует сначала использовать средства, подходящие для очищения, а затем применять увлажняющие и тонизирующие продукты с натуральными компонентами.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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