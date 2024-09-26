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Стилист рассказала, с чем лучше всего носить модные джинсы бэгги

Стилист Сафарова: трендовые джинсы бэгги хорошо сочетаются с укороченными куртками и худи
1:25
Моя семья » Красота и стиль

Стилист Селена Сафарова поделилась советами по сочетанию джинсов бэгги с другими элементами гардероба. Она отмечает, что джинсы бэгги, популярные в 1990-х и 2000-х годах, вновь становятся трендом.

Стилист Сафарова: трендовые джинсы бэгги хорошо сочетаются с укороченными куртками и худи
Фото: flickr.com by Teleyinex, CC BY-SA 2.0

Сафарова рекомендует носить джинсы бэгги с остроносыми туфлями, чтобы избежать эффекта "мешка" и выглядеть стильно. Если джинсы слишком длинные, их можно заправлять в укороченные сапоги-трубы с острым носом и каблуком.

Как сообщает сайт Москва 24, в качестве верха рекомендуется выбирать минималистичные и прилегающие элементы, например, лонгсливы. Также подойдут укороченные куртки и худи, которые следует надевать поверх контрастных облегающих маек.

"Самые стильные могут поэкспериментировать сразу с двумя контрастными лонгами и, скажем, надеть модель белого цвета в меньшем размере, а поверх нее черную в более просторном варианте. Получится многослойно, но при этом не объемно", — рассказала стилист.

Для создания вечернего образа можно использовать корсеты или лонгсливы с открытыми плечами, а для более расслабленного стиля — пиджак и скейтерские кроссовки.

Аксессуары, такие как ремни с заклёпками, стразами и цепями, также актуальны в этом сезоне.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах. 

Ху́ди (англ. hoodie от hood — «капюшон») — свитер или свитшот из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса с капюшоном, а также боковыми скрытыми карманами. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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