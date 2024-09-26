Стилист рассказала, с чем лучше всего носить модные джинсы бэгги

Стилист Селена Сафарова поделилась советами по сочетанию джинсов бэгги с другими элементами гардероба. Она отмечает, что джинсы бэгги, популярные в 1990-х и 2000-х годах, вновь становятся трендом.
Сафарова рекомендует носить джинсы бэгги с остроносыми туфлями, чтобы избежать эффекта "мешка" и выглядеть стильно. Если джинсы слишком длинные, их можно заправлять в укороченные сапоги-трубы с острым носом и каблуком.
Как сообщает сайт Москва 24, в качестве верха рекомендуется выбирать минималистичные и прилегающие элементы, например, лонгсливы. Также подойдут укороченные куртки и худи, которые следует надевать поверх контрастных облегающих маек.
"Самые стильные могут поэкспериментировать сразу с двумя контрастными лонгами и, скажем, надеть модель белого цвета в меньшем размере, а поверх нее черную в более просторном варианте. Получится многослойно, но при этом не объемно", — рассказала стилист.
Для создания вечернего образа можно использовать корсеты или лонгсливы с открытыми плечами, а для более расслабленного стиля — пиджак и скейтерские кроссовки.
Аксессуары, такие как ремни с заклёпками, стразами и цепями, также актуальны в этом сезоне.
Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
Ху́ди (англ. hoodie от hood — «капюшон») — свитер или свитшот из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса с капюшоном, а также боковыми скрытыми карманами.
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