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Позволяет почувствовать себя свежо и романтично: попробуйте розовый макияж осенью 2024

Розовый — основный тренд осеннего макияжа 2024
2:05
Моя семья » Красота и стиль

Этой осенью розовый цвет захватил подиумы мира моды, став главным акцентом в макияже глаз. Необычные и смелые решения делают этот оттенок настоящим фаворитом сезона.

Розовый — основный тренд осеннего макияжа 2024
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, CC BY 2.0

От нежных романтичных нот до дерзких и асимметричных контуров — розовый макияж предлагает бесконечные возможности для самовыражения. Вдохновленные показами ведущих модных домов, таких как Dior и Bach Mai, профессиональные визажисты создают образы, которые сочетают в себе свежесть и инновации.

"Розовый — главный осенний тренд. Используйте его как в роли холодного лайнера, так и в качестве основного оттенка. В любом случае вы почувствуете себя романтично и свежо", — сказала шведский визажист Линда Градин в интервью для скандинавского Vogue.

В этом сезоне розовый макияж глаз становится более смелым и экспериментальным. На показах Dior и Bach Mai акценты в розовых тонах представлены в виде асимметричных контуров, что придает образу эффектный и запоминающийся вид.

Морган Мартини, визажист Christian Louboutin Beauty, поделилась своим мнением по поводу розового макияжа с Harper's Bazaar. Эксперт отметила, что замечательная особенность розового цвета в том, что он предлагает неисчислимое количество вариантов использования. Визажист посоветовала попробовать нанести в вечернем макияже кремовые румяна или розовый пигмент во внутренние уголки глаз, чтобы добавить образу элегантности и нарядности, как это делает Dior.

Розовые акценты на глазах открывают безграничные возможности для творческого самовыражения. Вы можете создать как тонкий, еле заметный образ, так и смело играть с яркими графичными элементами. Такой макияж позволяет каждой женщине подчеркнуть свою индивидуальность и стиль, экспериментируя с разнообразием оттенков и техник нанесения.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

Розовый цвет, образующийся при смешивании красного и белого. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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