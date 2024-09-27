Отказ от маникюра с гель-лаком становится трендом?

Россиянки всё чаще отказываются от покрытия с гель-лаком

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стойкое покрытие для ногтей было изобретено около 50 лет назад. К 2024 году стойкое покрытие ногтей стало доступно в любом салоне любого крупного города страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, CC BY-SA 4.0

Однако теперь в крупных городах России возник новый тренд — отказ от искусственных материалов. Жительницы Москвы и Санкт-Петербурга, а также других крупных городов стали игнорировать маникюр с гель-лаком. Некоторые предпочитают обычный лак для ногтей, другие полностью отказываются от покрытия.

Евгения из Томска рассказала изданию Tomsk.mk.ru, что использовала гель-лак на ногтях рук и ног на протяжении нескольких лет, но решила отказаться от него.

"Недавно я заметила, что состояние моих ногтей на ногах ухудшилось, особенно на больших пальцах. Несмотря на это, я не хотела отказываться от геля, потому что мне нравился яркий цвет на ногах. Во время отпуска в Алма-Ате я посетила процедуру пилинга стоп. Мастер был удивлён моим ногтям с гелем и сказал, что такое покрытие может привести к грибку", — поделилась томичка.

По словам женщины, одного замечания мастера из другой страны было достаточно, чтобы она испугалась и решила временно отказаться от геля.

После того как женщина решила не покрывать ногти на ногах гелем зимой, она услышала о том, что отказ от гель-лака стал трендом. Женщины принимают такое решение по разным причинам. Томичка, по её признанию, просто испугалась за свои ногти. Она добавила, что зимой будет использовать обычный лак для ногтей, а летом 2025 года, может быть, снова вернётся к гелю.

В последние годы подологи активно убеждают женщин в том, что зимнее покрытие ногтей гелем вредно, так как гель-лак создаёт дополнительную нагрузку на ногтевую пластину.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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