Избавляемся от акне и тусклости кожи: маски для лица с желатином

Желатиновые маски для лица от акне и тусклости

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Маска из желатина и апельсиновой цедры

Цедру апельсина лучше всего использовать для отбеливания и осветления кожи, также она используется для лечения прыщей. Вы можете легко купить порошок апельсиновой цедры в интернете или сделать его в домашних условиях.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Приготовление

Приготовьте желатиновую основу, смешав теплую воду с желатином. Добавьте одну столовую ложку порошка апельсиновой цедры и сформируйте густую пасту. Нанесите на все лицо и смойте через 20 минут.

Маска с желатином и томатом

Томат всегда считался овощем красоты. Он сужает поры, поддерживает рН-баланс кожи, лечит солнечные ожоги, акне, осветляет тон кожи. Некоторые ученые считают, что регулярное употребление помидоров может уменьшить постакне.

Приготовление

Смешайте теплую воду с одной столовой ложкой желатина. Пюрируйте один помидор в блендере, добавьте пюре в желатин и хорошо перемешайте. Нанесите на все лицо и расслабьтесь на 20-30 минут. Смойте холодной водой.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.



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