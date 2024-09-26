Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нельзя делать в первые дни после появления кошки в доме
Диетолог Комиссарова объяснила, как уменьшить потребление сахара, наедаясь сладким
SHAMAN подтвердил сообщение о разводе с Еленой Мартыновой
Абаскаль может стать тренером "Химок"
Какие культуры можно посеять под зиму: список и советы
Аноним вызвал полицию в дом Дженнифер Энистон из-за попытки суицида
"Сразу три трупа": во Владивостоке из-за неведомой болезни массово гибнут птицы
Как собаки распознают агрессию и недоброжелателей
Как кофе поможет уничтожить вредителей в вашем саду

Избавляемся от акне и тусклости кожи: маски для лица с желатином

Желатиновые маски для лица от акне и тусклости
1:10
Моя семья » Красота и стиль

Маска из желатина и апельсиновой цедры

Цедру апельсина лучше всего использовать для отбеливания и осветления кожи, также она используется для лечения прыщей. Вы можете легко купить порошок апельсиновой цедры в интернете или сделать его в домашних условиях.

Желатиновые маски для лица от акне и тусклости
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Приготовление

  1. Приготовьте желатиновую основу, смешав теплую воду с желатином.
  2. Добавьте одну столовую ложку порошка апельсиновой цедры и сформируйте густую пасту.
  3. Нанесите на все лицо и смойте через 20 минут.

Маска с желатином и томатом

Томат всегда считался овощем красоты. Он сужает поры, поддерживает рН-баланс кожи, лечит солнечные ожоги, акне, осветляет тон кожи. Некоторые ученые считают, что регулярное употребление помидоров может уменьшить постакне.

Приготовление

  1. Смешайте теплую воду с одной столовой ложкой желатина.
  2. Пюрируйте один помидор в блендере, добавьте пюре в желатин и хорошо перемешайте.
  3. Нанесите на все лицо и расслабьтесь на 20-30 минут.
  4. Смойте холодной водой.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Самолёт Су-35. Гордость российской боевой авиации доминирует в атмосфере Земли
Самолёт Су-35. Гордость российской боевой авиации доминирует в атмосфере Земли
Последние материалы
Аноним вызвал полицию в дом Дженнифер Энистон из-за попытки суицида
"Сразу три трупа": во Владивостоке из-за неведомой болезни массово гибнут птицы
Как собаки распознают агрессию и недоброжелателей
Как кофе поможет уничтожить вредителей в вашем саду
Павел Дуров рассказал о своём доходе
Жарка лука: лучшее масло и подходящие сковороды
Желатиновые маски для лица от акне и тусклости
Врач опровергла пользу остеопатии при болях в спине
Какая самая лучшая подкормка для томатов
Торговым сетям запретят получать вознаграждения за продажу куриных яиц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.