Уход за кожей без косметолога: основные средства для домашнего арсенала

Как экономить на визитах к косметологу: выбираем домашние средства

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Посещение косметолога может быть затратным, особенно если делать это регулярно. Однако многие не задумываются о том, что правильный выбор ухода за кожей может значительно уменьшить количество визитов к специалисту. Важно иметь в своем арсенале несколько ключевых средств, чтобы поддерживать здоровье кожи.

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Одним из таких средств является домашний пилинг. В большинстве случаев, если у вас нет серьезных проблем с кожей, достаточно использовать энзимные пилинги и пилинги-скатки, которые мягко очищают и обновляют кожу без риска повреждений. Увлажняющий крем для области вокруг глаз тоже играет важную роль, так как эта зона стареет быстрее. Начинать заботиться о ней следует уже с 25 лет, чтобы предотвратить появление морщин.

Кроме того, глиняные маски могут помочь при воспалениях и гиперкератозе. Обладатели проблемной кожи должны подбирать глину, соответствующую их состоянию. Наконец, правильный крем для лица — это основа эффективного ухода. Необходимо выбирать средства, соответствующие типу кожи и ее проблемам, что лучше всего сделать после консультации с косметологом.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



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