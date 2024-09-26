Ошибки при умывании: как избежать раздражения и сохранить здоровье кожи

Умывание лица: как правильно очищать кожу каждый день

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Умывание лица — это важная процедура, требующая внимания и правильного подхода. Косметолог Ирина Головина подчеркивает, что очищение кожи необходимо проводить дважды в день, особенно перед сном, чтобы подготовить ее к ночному восстановлению. Перед очищением важно удалить макияж с помощью мягкого средства, а затем применить метод двойного очищения, который включает использование натурального масла для удаления загрязнений и мягкого умывающего средства для завершения процесса.

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Использование жесткого мыла не рекомендуется, так как оно может изменить pH-баланс кожи. Вместо этого лучше выбрать специальные средства для умывания. При этом следует использовать теплую воду, чтобы избежать раздражения кожи. Очищение лучше проводить кончиками пальцев, а для отшелушивания подходят средства с салициловой, гликолевой или молочной кислотой. Использование мочалок или щеток может привести к накоплению бактерий, поэтому косметолог советует ограничиться только руками.

После умывания стоит применять тоники для восстановления pH-баланса кожи, что поможет защитить ее от вредных воздействий. Завершив процедуру, не забудьте нанести увлажняющее средство, чтобы поддержать здоровье кожи.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



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