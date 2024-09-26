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Уход за чувствительной кожей: как минимизировать проявления розацеа

Розацеа: как справиться с чувствительностью кожи и покраснением
1:19
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Если вы замечаете постоянное покраснение и чувствительность кожи на лице, это может быть признаком розацеа — распространенного воспалительного заболевания. Хотя полностью вылечить это состояние невозможно, дерматолог Ирина Куроедова советует контролировать его симптомы, избегая факторов, которые могут их усугубить. К таким триггерам относятся стресс, изменения температуры, алкоголь, солнечный свет и определенные продукты, такие как молочные изделия и шоколад.

Розацеа: как справиться с чувствительностью кожи и покраснением
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Для ухода за кожей с розацеа важно использовать мягкие очищающие средства, избегая скрабов и агрессивных ингредиентов. Ирина рекомендует очищать лицо дважды в день теплой водой и нежным средством с ниацинамидом, который уменьшает воспаление. Увлажнение кожи играет ключевую роль в снижении симптомов, поэтому следует выбирать средства с керамидами и гиалуроновой кислотой. Также необходимо защищать кожу от солнца с помощью солнцезащитных кремов с SPF 30 или выше, предпочтительно минеральных. Избегайте раздражающих компонентов, таких как отшелушивающие тоники, и отдавайте предпочтение продуктам с маслами и успокаивающими ингредиентами.

Уточнения

Роза́цеа (от лат. acne rosacea — розовые угри) — хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, характеризующееся гиперемией, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, образованием папул, пустул, отёком, телеангиэктазиями.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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