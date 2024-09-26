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Избегайте антитрендов: советы стилиста по выбору верхней одежды

Осенний стиль: что носить, а что оставить в прошлом
1:12
Моя семья » Красота и стиль

Стилист Ольга Воробьева делится актуальными тенденциями в верхней одежде и предостерегает от популярных антитрендов. Она отмечает, что короткие приталенные пуховики и удлиненные куртки "парки" уже вышли из моды. В городских условиях лучше отдать предпочтение утепленным тренчам из плотных тканей, которые можно сочетать с объемными свитерами. Также стилист подчеркивает, что дафлкоты и укороченные пуховики с рукавом &frac34 не соответствуют современным требованиям к функциональности и стилю.

Осенний стиль: что носить, а что оставить в прошлом
Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Воробьева рекомендует выбирать оверсайз-пальто классических оттенков, таких как черный, бежевый и молочный, а для смелых экспериментов подойдут модели ярких цветов, например, синего или бордового. Она предостерегает от расклешенных курток, которые добавляют объем и ограничивают универсальность. Наконец, в этом сезоне акцент следует делать на моделях с минимальным декором, избегая больших пуговиц и принтованных вариантов. Классические принты, такие как клетка и полоска, остаются в тренде.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий нормы в стилизации и организации пространства.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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