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Стиль и индивидуальность: игра с деталями в наряде

Тренды стиля: как создать модный многослойный образ
1:09
Моя семья » Красота и стиль

Стилист Лена Червова делится советами о том, как сделать образ более интересным с помощью аксессуаров, многослойности и стилизации. Она отмечает, что наличие аксессуаров привлекает внимание, однако важно избегать перегрузки: крупные серьги или кольца не должны сочетаться с массивными ожерельями. Лена рекомендует тонкие браслеты в сочетании с аккуратными цепочками, а также предлагает экспериментировать с несколькими украшениями одновременно, создавая стильные наборы колец или ожерелий.

Тренды стиля: как создать модный многослойный образ
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Многослойность — еще один способ создать стильный образ. Для прохладной погоды можно наслоить три вещи, например, лонгслив, жилет и жакет. В жаркую погоду подойдет легкая рубашка поверх платья. Важным аспектом является стилизация: простое сочетание футболки и джинсов может стать интересным, если добавить акценты, такие как пояс на талии или необычная заправка. Таким образом, игра с деталями и креативный подход помогут выделиться и сделать образ уникальным.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий нормы в стилизации и организации пространства.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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