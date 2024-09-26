Вода не испортит стиль: выбираем осеннюю одежду правильно

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Советы стилиста: модные образы для дождливой погоды

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист-имиджмейкер Ольга Майорова предлагает идеи для модного образа в дождливую погоду, акцентируя внимание на практичности и стильности. Она рекомендует выбирать укороченные или подвернутые джинсы, комбинируя их с белой футболкой, кардиганом и укороченным плащом или курткой рабочего стиля. Кепка станет отличным дополнением, защитив волосы от дождя. В качестве обуви подойдут лоферы, лучше избегать замшевых моделей, так как они впитывают влагу.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Для любительниц юбок Ольга советует выбирать миди-длину, которая защитит от намокания и ветра. К образу можно добавить туфли на невысоком каблуке или сапоги-слаучи для прохладной погоды. Сверху можно надеть костюмный жилет или свободный тренч, при необходимости добавив пиджак. Для тех, кто предпочитает комфорт, подойдут джинсы багги, кроссовки и пуловер с V-образным вырезом.

Майорова также подчеркивает важность верхней одежды с водоотталкивающей пропиткой, которая защитит от дождя. Нейлоновые вещи и хорошо обработанные кожаные изделия также станут хорошей защитой от осадков. Однако стилист предупреждает, что шерсть, замша, вельвет и шелк не подходят для дождливых дней, так как они быстро впитывают влагу.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий нормы в стилизации и организации пространства.



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