Секреты идеального пальто: рекомендации от стилиста

Как выбрать идеальное осеннее пальто: советы стилиста

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист-имиджмейкер Наталия Туркенич представила рекомендации по выбору осеннего пальто, акцентируя внимание на длине, составе и цвете. Она отметила, что сейчас актуальна длина мидакси, которая чуть длиннее середины икры и будет оставаться в тренде еще долго. Касаясь длины рукава, Наталия посоветовала выбирать классическую длину, которая достигает начала роста большого пальца, чтобы сохранить пропорции фигуры.

Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, PDM

Важным аспектом также является состав ткани: идеальный вариант — 90% шерсти и 10% синтетики, что обеспечивает износостойкость и минимизирует деформацию. Наталия также подчеркивает важность подкладки, особенно из вискозы, которая предотвращает электризацию и обеспечивает хорошую вентиляцию.

В плане цветовой палитры в моде темный винный, горький шоколад, серый и светлые оттенки, такие как молочно-белый и карамельный. В заключение, стилист Селена Сафарова рекомендует не спешить с убиранием летних вещей, сочетая их с осенней обувью и верхней одеждой.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды. Традиционно длинное и шьётся из шерстяного сукна, в современности популярны также полупальто, которые как правило немногим длиннее пиджака.



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