Названы два популярных упражнения на пресс, которые дают желаемого результата

Бесполезные упражнения, которые не помогут сформировать желанные кубики пресса

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В современном мире, где забота о здоровье и физической форме становится всё более актуальной, многие люди стремятся найти эффективные способы укрепления мышц пресса. Однако некоторые популярные упражнения могут оказаться бесполезными или даже вредными при неправильном выполнении или недостаточной нагрузке.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Некоторые популярные упражнения для пресса могут быть неэффективными или даже вредными из-за неправильной техники выполнения. В частности, они могут негативно сказаться на здоровье спины и шеи, если нагрузка будет чрезмерной.

Среди упражнений, которые часто считаются эффективными, но на самом деле могут не давать ожидаемых результатов:

Скручивания : неправильная техника выполнения или отсутствие дополнительной нагрузки могут сделать их неэффективными.

: неправильная техника выполнения или отсутствие дополнительной нагрузки могут сделать их неэффективными. Планка: хотя это упражнение хорошо укрепляет мышцы пресса, оно не способствует сжиганию жира, что важно для достижения плоского живота.

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.





Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.



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