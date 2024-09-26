Стало известно, какая пластическая операция является самой популярной у мужчин

Всё больше мужчин мечтают сделать пластическую операцию по созданию кубиков пресса

2:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Долгие годы считалось, что пластическая хирургия — это прерогатива женщин. Привлекательность мужчины традиционно измерялась харизмой и успехами в карьере. Однако сегодня всё больше женщин обращают внимание на внешность своих партнёров, поскольку деньги многие зарабатывают самостоятельно. Более того, определённые стандарты внешности существуют и на рабочем месте — если человек не обладает определёнными качествами, его могут не принять в коллектив. В результате современные мужчины готовы идти на пластические операции, чтобы добиться кубиков пресса.

Фото: flickr.com by istolethetv, CC BY 2.0

Тренд на пресс без упражнений возник в Бразилии, где всегда были популярны пластические операции. Затем эта тенденция распространилась на США и Европу. Не исключено, что вскоре и российские мужчины начнут делать себе кубики пресса с помощью хирургов.

Во время процедуры из живота выкачивают лишний жир, а затем хирург вводит жир между горизонтальными и вертикальными линиями живота, создавая видимость желаемых кубиков пресса. В итоге пациент получает пресс, состоящий из его собственного жира.

Стоит отметить, что подобная процедура существовала и ранее, но тогда жир просто выкачивали, оставляя тонкую прослойку, через которую были видны естественные кубики. Однако такой метод не всегда давал желаемый результат, поскольку у некоторых людей под жировой прослойкой нет кубиков или они плохо просматриваются.

Мода на пластические операции среди мужчин началась в 2019 году, когда Американское общество пластических хирургов отметило рост спроса на их услуги. С 2019 по 2022 год число пациентов мужского пола увеличилось на 207%.

Люди решаются на такие операции по понятным причинам — не каждый хочет тратить время на тренировки и правильное питание, когда можно обратиться к хирургу и получить плоский подкаченный живот.

Однако у таких вмешательств есть и существенные минусы. Например, существует риск нарваться на неопытного хирурга, поскольку операция относительно новая, и специалистов в ней немного. Кроме того, такие операции не рекомендуются людям с малоподвижным образом жизни, так как набор веса после операции может привести к деформации области живота и навредить внутренним органам.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.





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