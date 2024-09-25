Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахалин может стать центром делового туризма
В Польше местные жители начали борьбу против украинских беженцев
Григорий Лепс назвал Аврору Кибу женой во время концерта
Советы по приготовлению цветной капусты и брокколи
Профессор Евстафьев объяснил цель поездки Зеленского в США
Тайны жизни из глубин: найдены наноканалы в гидротермальных источниках
Кокосовое молоко и его влияние на пищеварение
Илья Прусикин* и Софья Таюрская стали родителями
В Иране подтвердили отказ помогать России военной техникой

Как гидролаты заменяют термальную воду и улучшают уход за кожей

Гидролат: натуральное средство для здоровья кожи и волос
1:41
Моя семья » Красота и стиль

Гидролат — это натуральный косметический продукт, который завоевывает популярность благодаря своим уникальным свойствам и составу. Он создается как побочный продукт паровой дистилляции растений, при этом не содержит консервантов и добавок, что обеспечивает короткий срок годности и отсутствие искусственных компонентов. Гидролаты часто путают с цветочной водой, но они значительно богаче полезными водорастворимыми веществами, которые растения отдают в процессе производства.

Гидролат: натуральное средство для здоровья кожи и волос
Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, PDM

Основные растения, из которых получают гидролаты, это роза, лаванда, ромашка, розмарин и календула. В зависимости от типа растения, гидролаты обладают разными свойствами: некоторые успокаивают кожу и уменьшают воспаление, как роза, другие борются с жирным блеском, как розмарин. Все гидролаты имеют кислый pH, что помогает подавлять рост бактерий и грибков, а также бороться с окислительным стрессом, восстанавливая упругость и увлажнение кожи.

Гидролаты — универсальный продукт, который можно использовать для лица, тела и волос. Они часто заменяют тоники после умывания, помогают усилить действие кремов и сывороток, а также успокаивают кожу после укусов насекомых или солнечных ожогов. Гидролаты также отлично подходят для увлажнения волос и предотвращения появления перхоти. Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, гидролат не заменяет более сложные средства ухода, такие как сыворотки или кремы, но является важной частью повседневной бьюти-рутины.

Уточнения

Гидролат – от гидро + le lait (фр. молоко) – вторичный дистиллят, душистая (флорентинная) вода, образующаяся при паровой дистилляции растительного (как правило, эфиромасличного) сырья. Любой гидролат состоит из дистиллированной воды и компонентов, которые уносятся из растительного сырья паром при паровой, или водной дистилляции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Дрон "Русак". Новейший и могучий российский беспилотник с самонаведением Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Последние материалы
Сотрудники МВД Кузбасса сообщают об агрессивной реакции граждан на их звонки
Россиянка назвала три главных принципа экономного шопинга на турецких рынках
Почему собаки конфликтуют с кошками: главные причины
Дрон "Русак". Новейший и могучий российский беспилотник с самонаведением
GRL: что происходит с климатом, когда Земля проходит через межзвездные облака
Mash: бывший игрок "Барселоны" Миралем Пьянич переходит в ЦСКА
Операция на мозге в сознании — это отработанная методика современной нейрохирургии
Абаев о Бугаеве: по молодости у него возникали проблемы с режимом
Новый кредит Украине: ЕС увеличит финансирование за счет российских активов
AFP: уровень кислотности океана приблизился к критическим показателям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.