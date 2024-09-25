Как гидролаты заменяют термальную воду и улучшают уход за кожей

Гидролат: натуральное средство для здоровья кожи и волос

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Гидролат — это натуральный косметический продукт, который завоевывает популярность благодаря своим уникальным свойствам и составу. Он создается как побочный продукт паровой дистилляции растений, при этом не содержит консервантов и добавок, что обеспечивает короткий срок годности и отсутствие искусственных компонентов. Гидролаты часто путают с цветочной водой, но они значительно богаче полезными водорастворимыми веществами, которые растения отдают в процессе производства.

Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, PDM

Основные растения, из которых получают гидролаты, это роза, лаванда, ромашка, розмарин и календула. В зависимости от типа растения, гидролаты обладают разными свойствами: некоторые успокаивают кожу и уменьшают воспаление, как роза, другие борются с жирным блеском, как розмарин. Все гидролаты имеют кислый pH, что помогает подавлять рост бактерий и грибков, а также бороться с окислительным стрессом, восстанавливая упругость и увлажнение кожи.

Гидролаты — универсальный продукт, который можно использовать для лица, тела и волос. Они часто заменяют тоники после умывания, помогают усилить действие кремов и сывороток, а также успокаивают кожу после укусов насекомых или солнечных ожогов. Гидролаты также отлично подходят для увлажнения волос и предотвращения появления перхоти. Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, гидролат не заменяет более сложные средства ухода, такие как сыворотки или кремы, но является важной частью повседневной бьюти-рутины.

Уточнения

Гидролат – от гидро + le lait (фр. молоко) – вторичный дистиллят, душистая (флорентинная) вода, образующаяся при паровой дистилляции растительного (как правило, эфиромасличного) сырья. Любой гидролат состоит из дистиллированной воды и компонентов, которые уносятся из растительного сырья паром при паровой, или водной дистилляции.



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