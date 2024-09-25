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Секреты идеальной кожи декольте: советы химика Ивановой

Как сохранить молодость декольте: пять важных этапов ухода
1:16
Моя семья » Красота и стиль

Зона декольте — одна из самых деликатных частей тела, которая требует тщательного ухода. Химик Ася Иванова делится советами по правильному уходу за этой областью, чтобы сохранить молодость и здоровье кожи.

Как сохранить молодость декольте: пять важных этапов ухода
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Первый этап — очищение. Ежедневно используйте мягкие средства с кофеином, AHA и BHA кислотами, которые очищают поры и улучшают микроциркуляцию. Раз в неделю применяйте энзимные пудры на основе белой глины для отшелушивания мертвых клеток, что стимулирует обновление кожи.

Следующий важный шаг — защита от ультрафиолетовых лучей. Использование крема с высоким SPF помогает предотвратить пигментацию и морщины. Также важны питание и увлажнение: выбирайте кремы с гиалуроновой кислотой и растительными экстрактами, такими как Шиитаке и Тремелла, которые способствуют синтезу коллагена и замедляют старение.

Массаж и маски с лифтинговым эффектом стимулируют кровообращение и помогают поддерживать упругость кожи. Не забывайте про питание и питьевой режим — фрукты, овощи и вода играют ключевую роль в поддержании здоровой кожи.

Уточнения

Декольте́ (фр. Décolleté, «без воротника») — глубокий вырез в женской одежде, частично открывающий плечи и грудь с эстетическими и эротическими целями. Часто путают с кливиджом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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