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Как сохранить молодость декольте: правила, которые нельзя игнорировать

Секреты ухода за зоной декольте: советы эксперта для сияющей кожи
1:44
Моя семья » Красота и стиль

Зона декольте — это одна из самых нежных областей на теле женщины, требующая особого ухода. Эксперт-химик Ася Иванова поделилась важными советами по ежедневному и долгосрочному уходу за этой зоной, чтобы поддерживать ее красоту и здоровье. Основные этапы включают очищение, защиту от ультрафиолетовых лучей, увлажнение, питание, массаж, и поддержание правильного образа жизни. Очищение должно быть регулярным, с использованием мягких средств на основе кокосового масла, кофеина и кислот AHA, BHA. Еженедельное применение энзимных пудр помогает отшелушивать омертвевшие клетки, улучшая обновление кожи.

Секреты ухода за зоной декольте: советы эксперта для сияющей кожи
Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Не менее важно защищать кожу от воздействия солнечных лучей, так как ультрафиолет — это один из главных факторов старения. Использование кремов с SPF предотвращает появление морщин и пигментных пятен. Правильное увлажнение и питание кожи зоны декольте — залог ее молодости. Средства должны содержать гиалуроновую кислоту, растительные экстракты, такие как экстракты грибов Шиитаке, Тремеллы и других, которые замедляют процесс старения.

Массаж стимулирует кровообращение, улучшает тургор кожи, а лифтинговые маски с муцином и лизатами бактерий помогают поддерживать ее упругость. Питание и достаточное потребление воды также являются важными аспектами ухода за кожей. Свежие фрукты и овощи, насыщенные витаминами, а также соблюдение водного баланса помогут сохранить кожу здоровой и увлажненной изнутри.

Уточнения

Декольте́ (фр. Décolleté, «без воротника») — глубокий вырез в женской одежде, частично открывающий плечи и грудь с эстетическими и эротическими целями. Часто путают с кливиджом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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