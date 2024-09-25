Две эффективные яичные маски для волос: от жирности кожи головы и ломкости

Как приготовить яичные маски для волос от жирности и ломкости

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Яичная маска с семенами пажитника

Семена пажитника обладают противомикробными свойствами, которые помогают очистить кожу головы. Яйца вместе с семенами пажитника оказывают охлаждающее и успокаивающее действие на кожу головы. Это одна из лучших масок для волос с яйцом для любого типа волос.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Churushkin, CC BY-SA 4.0

Объедините ингредиенты и нанесите на волосы, оставьте на 30 минут. Это хорошее средство для очищения кожи головы, которое также поможет остановить ломкость волос.

Яичная маска для жирной кожи головы

Вы можете приготовить эту маску всего из трех распространенных ингредиентов — яичного белка, соли и лимонного сока. Один яичный белок взбить с щепоткой соли и лимонным соком. Хорошо перемешайте маску и нанесите ее на волосы. Оставьте на 30 минут, а затем смойте теплой водой. Рекомендуется мыть голову шампунем и кондиционировать волосы после использования этой маски для волос.

Уточнения

Па́житник сенно́й па́житник греческий (лат. Trigonélla foenum-graecum) — однолетнее растение; вид рода Пажитник семейства Бобовые (подсемейство Мотыльковые).





Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).



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