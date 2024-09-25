Две эффективные яичные маски для волос: от жирности кожи головы и ломкости

Семена пажитника обладают противомикробными свойствами, которые помогают очистить кожу головы. Яйца вместе с семенами пажитника оказывают охлаждающее и успокаивающее действие на кожу головы. Это одна из лучших масок для волос с яйцом для любого типа волос.
Объедините ингредиенты и нанесите на волосы, оставьте на 30 минут. Это хорошее средство для очищения кожи головы, которое также поможет остановить ломкость волос.
Вы можете приготовить эту маску всего из трех распространенных ингредиентов — яичного белка, соли и лимонного сока. Один яичный белок взбить с щепоткой соли и лимонным соком. Хорошо перемешайте маску и нанесите ее на волосы. Оставьте на 30 минут, а затем смойте теплой водой. Рекомендуется мыть голову шампунем и кондиционировать волосы после использования этой маски для волос.
Па́житник сенно́й па́житник греческий (лат. Trigonélla foenum-graecum) — однолетнее растение; вид рода Пажитник семейства Бобовые (подсемейство Мотыльковые).
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
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