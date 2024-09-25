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Похудение не спасет: как правильно бороться с целлюлитом

Спорт против целлюлита: почему тренировки могут навредить
1:01
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Когда мы замечаем первые признаки целлюлита, особенно в области бедер и ягодиц, это может вызвать панику и желание немедленно что-то предпринять. Часто первым шагом становится покупка абонемента в фитнес-центр, однако не всегда тренировки приносят желаемый эффект. Целлюлит — это не болезнь, а результат образа жизни, и он присутствует у всех женщин в разной степени.

Спорт против целлюлита: почему тренировки могут навредить
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Похудение само по себе не решает проблему, так как целлюлит связан с состоянием подкожной клетчатки и гормональными изменениями. Качественные тренировки могут помочь в борьбе с лишним весом, но иногда после интенсивных занятий жировые узелки становятся более заметными. Это происходит из-за уменьшения массы тела и вывода жидкости, что делает неровности кожи более выраженными.

Важно не только стремиться к снижению веса, но и понимать, как поддерживать здоровье кожи и предотвращать прогрессирование целлюлита.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки. Внешне проявляется бугристостью кожи в виде «апельсиновой корки» при её стягивании, а на последних стадиях и в обычном состоянии. Это состояние кожи не является заболеванием, не входит в международную классификацию болезней и не требует лечения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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