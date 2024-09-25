Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астроном опроверг появление второй луны на небе
Дилеры и банки ищут пути стимулирования автокредитования
РАНХиГС: россиян ожидает крупная волна мошенничества осенью 2024 года
Безопасно ли смешивать кипячёную и некипячёную воду в чае
Натурального глутамата в пище гораздо больше, чем добавленного, сообщил диетолог
У актёра Павла Прилучного есть "компромат" на бывшую жену Агату Муцениеце
Эксперт рассказала, как избежать опасностей на отдыхе в Турции
Простые способы сохранить зелень в домашних условиях
Какие интересные факты о тюльпанах стоит знать

Как избавиться от жировика на лице: рекомендации врачей

Жировики: как избавиться от досадных проблем с кожей
Моя семья » Красота и стиль

Некрасивые новообразования, такие как жировики, становятся источником множества неудобств и дискомфорта для своих владельцев. Эти образования могут оказывать негативное влияние на повседневную жизнь, мешая под одеждой и вызывая воспаления, особенно в областях плотного контакта с тканями, например, на поясе. Самый вызывающий дискомфорт жировик на лице, так как он не поддается скрытию ни с помощью прически, ни при помощи одежды, а косметические средства зачастую не обладают должной эффективностью.

Жировики: как избавиться от досадных проблем с кожей
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

В таких ситуациях оптимальным решением является визит к врачу, который назначит лечение, подходящее именно для вашей ситуации. Лечение больших жировиков может потребовать хирургического вмешательства, что делает важным обращение к медицинскому специалисту, чтобы избежать возможных осложнений и получить квалифицированную помощь.

Здоровье и самоощущение людей нередко зависят от тех мешающих образований, с которыми они сталкиваются ежедневно, и порой единственным выходом становится профессиональное удаление.

Уточнения

Жировик — народное название липомы или атеромы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин Когда семейные узы в России начали трещать по швам Сергей Лебедев Дрон "Каракурт". Компактный российский разведчик для современных войн Дмитрий Плотников
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Почему ваши дворники скрипят и как это исправить
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Последние материалы
Дилеры и банки ищут пути стимулирования автокредитования
РАНХиГС: россиян ожидает крупная волна мошенничества осенью 2024 года
Безопасно ли смешивать кипячёную и некипячёную воду в чае
Натурального глутамата в пище гораздо больше, чем добавленного, сообщил диетолог
У актёра Павла Прилучного есть "компромат" на бывшую жену Агату Муцениеце
Эксперт рассказала, как избежать опасностей на отдыхе в Турции
Простые способы сохранить зелень в домашних условиях
Жировики: как избавиться от досадных проблем с кожей
Какие интересные факты о тюльпанах стоит знать
Лариса Гузеева призналась, что заболела перед важной съёмкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.