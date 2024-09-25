Модные береты и кепки: как выбрать идеальный головной убор этой осенью

Мода осени: какие головные уборы подчеркнут вашу индивидуальность

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Звездный стилист и модный эксперт Алена Носкова поделилась актуальными трендами головных уборов на осень 2024 года, отмечая, что разнообразие моделей позволит каждому создать уникальный образ. В этом сезоне в моде остаются береты, которые легко комбинировать как с классикой, так и с повседневными нарядами.

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Цветовая палитра варьируется от пастельных до глубоких оттенков, а материалы включают твид, бархат и кожу. Кепки из экокожи и вельвета также будут популярны, а среди кепи можно выделить модели с различным количеством клиньев. Широкополые шляпы добавят изысканности, а капоры подойдут для активных прогулок. Панамы, которые перекочевали из летнего гардероба, теперь отлично сочетаются с осенними вещами.

Важным аспектом выбора головного убора остается комфорт: он должен хорошо сидеть и не сдавливать голову. Алена подчеркивает, что важно учитывать пропорции образа, чтобы создать гармоничный стиль, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий нормы в стилизации и организации пространства.



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