Забудьте о целлюлите: новые методы для достижения идеальной кожи

Целлюлит у женщин: причины и современные способы коррекции

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Целлюлит — это состояние, знакомое многим женщинам, когда кожа приобретает неровный вид, образуя впадины и бугорки, что и называется "апельсиновой коркой". Впервые этот термин получил популярность после статьи в Vogue, которая привлекла внимание к эстетической проблеме, ранее не воспринимаемой всерьёз. Исследования показывают, что целлюлит наблюдается у 80% женщин и обусловлен рядом факторов, включая гормональный баланс, генетику, образ жизни и даже ношение неудобной обуви.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Сегодня существуют множество методов для борьбы с целлюлитом, включая лимфодренажные кремы, массажи и инъекционные методики, такие как мезотерапия с использованием липолитиков. Эти вещества помогают расщеплять жировые клетки и улучшают микроциркуляцию, что способствует устранению проявлений целлюлита. Мезотерапия считается одним из самых эффективных способов коррекции, поскольку результаты сохраняются длительное время при соблюдении здорового образа жизни.

Важно помнить, что перед любыми инъекционными процедурами необходимо проконсультироваться с врачом, так как существуют противопоказания, включая эпилепсию и онкологические заболевания. В сочетании с правильным питанием и физической активностью можно достичь устойчивых результатов, улучшая не только внешний вид, но и общее самочувствие.

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки. Внешне проявляется бугристостью кожи в виде «апельсиновой корки» при её стягивании, а на последних стадиях и в обычном состоянии. Это состояние кожи не является заболеванием, не входит в международную классификацию болезней и не требует лечения.



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