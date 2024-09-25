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Салонные процедуры против домашнего ухода: что действительно помогает от целлюлита

Почему целлюлит не является заболеванием и как с ним бороться
1:00
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит, эстетическая особенность, волнует многих женщин по всему миру. Этот несовершенство кожи, напоминающее шкурку апельсина или творог, чаще всего появляется на бедрах и ягодицах, иногда на руках или животе. Важно отметить, что целлюлит никоим образом не является патологией и не влияет на обмен веществ или анализы. Несмотря на распространенность среди женщин (80-90%), мужчины редко сталкиваются с этой проблемой из-за различий в структуре кожи.

Почему целлюлит не является заболеванием и как с ним бороться
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Целлюлит имеет много причин: наследственность, возраст, уровень эстрогенов и образ жизни, и он далеко не всегда связан с избыточным весом. Однако маркетинг часто вводит в заблуждение, обещая быстрые решения в домашних условиях. По мнению специалистов, наиболее эффективными оказываются процедуры в салонах красоты, такие как лазерная терапия и вакуумный массаж.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки. Внешне проявляется бугристостью кожи в виде «апельсиновой корки» при её стягивании, а на последних стадиях и в обычном состоянии. Это состояние кожи не является заболеванием, не входит в международную классификацию болезней и не требует лечения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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