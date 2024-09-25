Вместо чашечки крепкого эспрессо: ТОП-6 средств для лица и тела с кофе

Отлично бодрят и тонизируют: лучшие кофейные сыворотки, скрабы и кремы

3:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью становится труднее просыпаться, иногда без крепкого кофе не обойтись. Однако, если вы избегаете кофеина или не можете его употреблять, вам помогут косметические средства с этим ингредиентом. Кофеин часто добавляют в кремы и сыворотки, его основные свойства — борьба с отёками и выравнивание тона кожи. Также кофеин обладает тонизирующими, увлажняющими и восстанавливающими свойствами, создавая защитную плёнку на поверхности эпидермиса, поэтому часто входит в состав косметики для сухой кожи и антивозрастных средств.

Фото: flickr.com by Демион, CC BY 2.0

Однако стоит помнить, что кофеин в больших дозах может раздражать кожу. Поэтому выбирайте средства с содержанием кофеина не более 1-5%, а перед использованием проведите тест на аллергию на небольшом участке кожи.

Лучшие средства с кофеином для лица и тела представлены в подборке, составленной порталом BeautyHack. ru.

Среди них сыворотка для лица Ginzing от Origins, которая содержит экстракты зёрен зелёного кофе, витамин С, гиалуроновую кислоту и альфа- и бета-гидроксикислоты. Это делает кожу более гладкой, ровной, сужает поры и придаёт сияние. Стеклянный флакон этого средства — перерабатываемый. Ещё одна сыворотка для лица — It's coffee time от Levrana, с экстрактами листьев зелёного кофе и зелёного чая. Она выравнивает тон кожи, уменьшает круги под глазами и отёчность, оказывая лимфодренажный эффект. Лёгкая текстура делает нанесение приятным. Сыворотка для кожи вокруг глаз Caffeine Solution 5% + EGCG от The Ordinary содержит максимальную дозу кофеина (5%) и экстракты листьев зелёного чая. Этот состав идеально подходит для ухода за нежной кожей вокруг глаз, уменьшая симптомы усталости, недосыпания и стресса, отёчность и неровный тон. Также сыворотка борется с пигментными пятнами и обладает антивозрастным эффектом. Корректирующий крем для лица Superdefense SPF 25 от Clinique содержит комплекс из кофеина, кератина, гиалуроновой кислоты, витаминов С и Е. Он глубоко увлажняет, питает, разглаживает морщины и возвращает лицу здоровый цвет и сияние. Защитный фильтр SPF защищает от ультрафиолетовых лучей групп А и В, инфракрасного излучения и синего света. Крем можно использовать в любое время года утром и вечером. Омолаживающий скраб для тела Arabica Coffee Scrub от Artnaturals содержит кофе, масло ши, масло сладкого миндаля и кокосовое масло. Он мягко отшелушивает кожу, делая её мягкой и увлажнённой. Аромат скраба надолго остаётся на теле, даря бодрость и хорошее настроение.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.





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