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Возвращаем гладкость, свежесть и сияние: ТОП-5 осенних бьюти-процедур по уходу за кожей

Осенние бьюти-процедуры, которые помогут вернуть коже красоту и свежесть
3:51
Моя семья » Красота и стиль

В осенний период кожа нуждается в особенном уходе для восстановления и подготовки к зимним холодам. После процедур кожа становится более чувствительной, поэтому использование солнцезащитного крема и избегание прямого солнечного излучения крайне важно для предотвращения осложнений.

Осенние бьюти-процедуры, которые помогут вернуть коже красоту и свежесть
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, CC BY-SA 4.0
  1. Осенью одной из самых популярных процедур является пилинг. Он помогает избавиться от ороговевших клеток кожи, улучшить её текстуру и цвет, а также ускорить обновление клеток. После пилинга кожа становится более гладкой, свежей и сияющей.
  2. Ещё одна важная осенняя процедура — увлажнение. В это время года кожа часто страдает от недостатка влаги из-за перепадов температуры и сухого воздуха в помещениях. Увлажнение помогает восстановить естественный уровень влаги в коже, предотвращает сухость и шелушение.
  3. Биоревитализация — процедура, которая восстанавливает кожу после лета и возвращает ей молодость и сияние. Она основана на введении в кожу гиалуроновой кислоты, которая увлажняет кожу и улучшает её текстуру. Гиалуроновая кислота — естественный компонент кожи, который с возрастом уменьшается, вызывая морщины и потерю упругости. Биоревитализация делает кожу более упругой, гладкой и сияющей. Эта процедура имеет ряд преимуществ перед другими методами восстановления кожи. Она безопасная, даёт быстрые результаты и подходит для всех типов кожи. Биоревитализация также помогает предотвратить старение кожи и сохранить её молодость на долгое время. Регулярное проведение процедуры укрепляет коллагеновые волокна кожи, улучшает её тонус и увлажнение, уменьшает морщины и пигментацию.
  4. Фракционная лазерная шлифовка: Рекомендуется использовать солнцезащитный крем после процедуры. Избегайте прямого солнечного излучения для предотвращения осложнений. Процедура помогает улучшить состояние кожи, устраняя морщины, рубцы и другие дефекты, делая кожу более упругой и молодой.
  5. RF многоигольчатый термолифтинг: Для его проведения используются такие аппараты, как Morpheus8, Virtue, Vivace. Улучшает тонус кожи, уменьшает морщины и улучшает общее состояние кожи. Осень – идеальное время для данной процедуры, так как кожа становится менее чувствительной к внешним воздействиям. Радиочастотное излучение и тепло, применяемые в процедуре, помогают коже быстрее восстановиться и приобрести здоровый вид.

Преимущества проведения процедур в осенний период: 

  • Подготовка кожи: Кожа в этот период готова к интенсивным процедурам, таким как лазерная шлифовка и RF термолифтинг. -
  • Меньшая чувствительность: Кожа менее подвержена агрессивным внешним факторам, что позволяет достичь лучших результатов. 
  • Бережный уход и восстановление: Способствует быстрому восстановлению кожи после летнего воздействия солнца.

Важно помнить, что для достижения наилучших результатов от всех этих процедур необходимо выбрать индивидуально подходящие методы ухода за кожей. Рекомендуется обратиться к профессионалам в области косметологии для подбора оптимального набора процедур в соответствии с потребностями вашей кожи.

Правильный уход в осенний период помогает не только восстановить кожу после лета, но и подготовить ее к зимним холодам. Внимательно выбирайте процедуры и консультируйтесь с экспертами для сохранения красоты и здоровья вашей кожи на долгие годы.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
 

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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