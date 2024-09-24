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Как получить мягкие и увлажнённые губы: сделайте своими руками скраб с корицей

Как сделать скраб для губ с корицей
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Что вам понадобится

  1. От 4 до 5 столовых ложек органического кокосового масла.
  2. От 2 до 4 капель гвоздичного масла.
  3. 3 столовые ложки сахара.
  4. 3 столовые ложки порошка корицы.
  5. Эфирное масло на ваш выбор.

Этапы приготовления кофейного скраба для губ с корицей

  1. Возьмите стеклянную миску и налейте органическое кокосовое масло.
  2. Добавляйте несколько капель касторового масла только в том случае, если у вас пересохшие губы.
  3. Влейте в смесь несколько капель гвоздичного масла, так как оно обладает приятным охлаждающим эффектом на губах.
  4. Добавьте в смесь масел сахар и хорошо перемешайте.
  5. Добавьте порошок корицы.
  6. Наконец, добавьте в смесь немного эфирного масла для сладкого аромата. Храните скраб в герметичном контейнере при нормальной температуре вдали от солнца.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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