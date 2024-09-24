Как получить мягкие и увлажнённые губы: сделайте своими руками скраб с корицей

Как сделать скраб для губ с корицей

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Что вам понадобится

От 4 до 5 столовых ложек органического кокосового масла. От 2 до 4 капель гвоздичного масла. 3 столовые ложки сахара. 3 столовые ложки порошка корицы. Эфирное масло на ваш выбор.

Этапы приготовления кофейного скраба для губ с корицей

Возьмите стеклянную миску и налейте органическое кокосовое масло. Добавляйте несколько капель касторового масла только в том случае, если у вас пересохшие губы. Влейте в смесь несколько капель гвоздичного масла, так как оно обладает приятным охлаждающим эффектом на губах. Добавьте в смесь масел сахар и хорошо перемешайте. Добавьте порошок корицы. Наконец, добавьте в смесь немного эфирного масла для сладкого аромата. Храните скраб в герметичном контейнере при нормальной температуре вдали от солнца.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.



Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).





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