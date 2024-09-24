Для пышных и длинных ресниц: делаем сыворотку своими руками

Как сделать сыворотку для роста ресниц

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Ингредиенты

Алоэ вера (две столовые ложки). Витамин Е (одна капсула). Кокосовое масло (одна чайная ложка). Касторовое масло (одна чайная ложка).

Шаги для приготовления сыворотки для ресниц своими руками

Шаги, которые необходимо выполнить, чтобы сделать сыворотку для ресниц своими руками:

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Добавьте алоэ вера в небольшую миску. Смешайте с ним кокосовое масло. Затем добавьте в него масло витамина Е и касторовое масло. Смешайте все ингредиенты в миске. Переложите их в блендер, дайте ему перемешать от 30 секунд до 1 минуты.

Возьмите любой флакон с тушью для ресниц или темный флакон для хранения сыворотки.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.



Касто́ровое масло («касто́рка», масло клещевины, лат. Оleum Ricini) — растительное масло, получаемое из растения клещевина обыкновенная, смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот.



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