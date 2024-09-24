Для пышных и длинных ресниц: делаем сыворотку своими руками

Шаги, которые необходимо выполнить, чтобы сделать сыворотку для ресниц своими руками:
Возьмите любой флакон с тушью для ресниц или темный флакон для хранения сыворотки.
Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.
Касто́ровое масло («касто́рка», масло клещевины, лат. Оleum Ricini) — растительное масло, получаемое из растения клещевина обыкновенная, смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот.
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.